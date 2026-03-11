В Татарстане ведется подготовка к Международной акции «Сад памяти»

В Министерстве лесного хозяйства РТ ведется подготовка к проведению Международной акции «Сад памяти». В этом году акция будет организована в рамках 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, Года единства народов России и Года воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Акция пройдет в апреле-мае текущего года. В настоящее время ведутся работы по подбору участков и посадочного материала. Площадки будут организованы на территории лесного фонда и в населенных пунктах республики», – рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«На сегодняшний день подобраны участки для проведения акции на общей площади 70 гектаров. Традиционно планируется высадить более 1 миллиона саженцев», – добавил он.

В прошлом году в рамках акции в Республике Татарстан были посажены 1,5 млн саженцев в память о великом подвиге 378 тыс. татарстанцев, не вернувшихся с фронта домой, к своим родным и близким. К акции присоединились более 30 тыс. человек.

В 2026 году Международная акция «Сад памяти» пройдет уже в седьмой раз в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Традиционно в России и за рубежом организаторы планируют посадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. Отдельное внимание в этом году будет уделено созданию памятных аллей в честь героев, погибших при выполнении задач СВО.

Организаторами акции выступают АНО «Сад Памяти», Фонд памяти полководцев Победы, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.