В Татарстане вдвое выросла заболеваемость острыми гепатитами

В январе 2022 года заболеваемость острыми гепатитами в Татарстане выросла в два раза по сравнению с январем 2021-го.

По данным Татарстанстата, за месяц зарегистрировано 12 случаев заболевания острыми формами гепатита.

Также выросла заболеваемость сальмонеллезной инфекцией (+53,2%), туберкулезом (+40,9%), сифилисом (+37,0%), острыми инфекциями верхних дыхательных путей (+29,4%) и педикулезом (+7,7%).

При этом сократилось количество заражений кишечными инфекциями, мышиной лихорадкой и гонококковой инфекцией.