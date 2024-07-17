В Татарстане вдвое уменьшили грант для исследователей, работающих на татарском

В Татарстане в два раза, с 200 тыс. рублей до 100 тыс., уменьшили размер грантов для ученых и преподавателей, ведущих научно-исследовательскую и педагогическую деятельность на татарском языке. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«В соответствии с государственной программой <...> размер каждого из десяти грантов составляет 100 000 (сто тысяч) рублей», — сказано в документе.

При этом к участию в конкурсе на соискание грантов теперь будут допускаться авторы не только татароязычных монографий, циклов статей, материалов по разработке или созданию методик и технологий, научно-технических пособий, но и учебных пособий на татарском языке.

Минимальное число статей в цикле уменьшено с семи до пяти, но все они должны быть опубликованы в изданиях, включенных в базу РИНЦ. Прежде это требование отсутствовало.

Грантовый конкурс проводится в Татарстане начиная с 2016 года в рамках госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан». Деньги на него выделяются из регионального бюджета. Проекты, ранее выполненные на русском или других языках и просто переведенные на татарский, к участию в конкурсе не допускаются.

В рамках конкурса предусмотрено шесть направлений: татарский язык, литература, фольклор и искусство; история Татарстана и татарского народа; региональные проблемы образования; медицина, биология, экология, сельскохозяйственные науки; математика, физика, химия, геология и география; проблемы машиностроения и строительные технологии, информационные технологии.