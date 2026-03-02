В Татарстане вчетверо выросло число предпринимателей, использующих АУСН

К концу декабря 2025 года в Татарстане число предпринимателей, использующих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), увеличилось на 377% в годовом выражении – до более чем 12,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Этому поспособствовало в том числе упрощение сдачи налоговой отчетности для субъектов малого и среднего бизнеса, что также обеспечило рост объема налоговых поступлений на 2,5%, уточнили в ведомстве.

На конец прошлого года к системе АУСН подключились 24 кредитных организации, которые запустили инструменты адаптации для бизнеса. Среди них присутствуют:

– решения по онлайн-бухгалтерии и бухгалтерскому сопровождению малого и среднего бизнеса;

– расширение функционала банковских сервисов под новые условия налогообложения;

– введение специальных льготных продуктов и условий, снижающих издержки предпринимателей в период адаптации к налоговым нововведениям и работе с НДС;

– оказание информационной и консультационной поддержки по вопросам изменений налогового законодательства.

Финансовые организации подключаются к АУСН, чтобы выполнять функции посредников между налогоплательщиками и налоговой службой (так обстоят дела и с другими налоговыми режимами).

По итогам 2025 года удельный вес малых и средних предприятий в экономике Татарстана составил около 24,3%, а число предпринимателей выросло на 4%. На начало 2026-го их в республике насчитывалось 185,5 тыс.

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Татарстан лидирует среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Среди всех регионов России РТ занимает шестое место.

С 1 января 2025 года налогоплательщики, применяющие УСН или НПД, могут перейти на АУСН с первого числа любого месяца года. Переход является добровольным. С этого же момента режим доступен при осуществлении деятельности по агентским договорам доверителям, комитентам или принципалам (к примеру, продавцам на маркетплейсе).

Автоматизированная упрощенная система налогообложения – это цифровой налоговый режим, при котором налоговая сама рассчитывает налоги и взносы на основе данных банков, касс и маркетплейсов. Он действует в экспериментальном формате с 1 июля 2022 по 31 декабря 2027 года. АУСН призван заменить классическую «упрощенку», избавляя предпринимателей от деклараций, 6-НДФЛ, расчетов по взносам и отчетности, добавили в Минэкономики РТ.