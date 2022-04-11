В Татарстане в зону подтопления попадают 70 приусадебных участков и мост

В Татарстане существует вероятность подтопления одного низководного моста и 70 приусадебных участков в 7 населенных пунктах, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В Кайбицком районе в зону подтопления попадают 20 приусадебных участков в населенном пункте Турминское, еще 18 – в Молькеево, 10 приусадебных участков в Федоровском и еще 3 приусадебных участка в Беляево. Ни в одном населенном пункте района жилые дома в зону подтопления не попадают.

В Буинском районе в Ембулатово прогнозируется подтопление трёх участков, а в Зеленодольском районе в зону подтопления попадают 16 участков в населенном пункте Татарское Танаево.

Кроме того, возможно подтопление одного низководного моста в Арском районе республики у Качелино. Движение транспорта по мосту прекращено,

ограничено движение пешеходов и автомобильной техники, установлены запрещающие знаки.