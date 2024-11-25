В Татарстане в ходе ККР уточнили границы более 26 тыс. объектов недвижимости

В Татарстане завершились комплексные кадастровые работы, стартовавшие в начале текущего года. ККР провели на территории 10 районов республики, а также Казани и Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе Минземимущества РТ.

В этом году в ЕГРН внесли уточненные сведения о границах более 26 тыс. объектов недвижимости.

«В республике за счет бюджетных средств ККР проводятся уже третий год. За это время ККР проведены в 145 кадастровых кварталах, уточнены границы более 60 тыс. объектов недвижимости», – рассказал замглавы Минземимущества РТ Алмаз Киямов.

Уточняется, что в ходе работ была проведена геодезическая съемка территорий, подготовлены схемы границ участков, обследованы объекты недвижимости, где они расположены, определено их место расположения и уточнены данные о них.

ККР проводятся в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных», которая направлена на развитие субъектов РФ.