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В Татарстане в ходе ККР уточнили границы более 26 тыс. объектов недвижимости
В Татарстане завершились комплексные кадастровые работы, стартовавшие в начале текущего года. ККР провели на территории 10 районов республики, а также Казани и Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе Минземимущества РТ.
В этом году в ЕГРН внесли уточненные сведения о границах более 26 тыс. объектов недвижимости.
«В республике за счет бюджетных средств ККР проводятся уже третий год. За это время ККР проведены в 145 кадастровых кварталах, уточнены границы более 60 тыс. объектов недвижимости», – рассказал замглавы Минземимущества РТ Алмаз Киямов.
Уточняется, что в ходе работ была проведена геодезическая съемка территорий, подготовлены схемы границ участков, обследованы объекты недвижимости, где они расположены, определено их место расположения и уточнены данные о них.
ККР проводятся в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных», которая направлена на развитие субъектов РФ.
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