В Татарстане в выходные прогнозируют дожди с грозами и сильный ветер

В Татарстане 8 августа местами пройдут грозовые дожди, возможен сильный ветер при грозах с порывами до 15–20 м/с, в отдельных районах не исключают град. Об этом сообщает гидрометцентр республики.

Днем и вечером в северной и восточной части РТ ожидаются сильные дожди и ливни. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха – от +15 до +20 °C ночью и от +22 до +27 °C днем.

В субботу, 9 августа, циклон сместится на восток, и дожди с грозами сохранятся лишь в восточных районах Татарстана в ночные часы. Днем республика окажется под влиянием гребня повышенного давления, однако местами также возможны осадки. Температура воздуха немного понизится: ночью ожидается от +12 до +17 °C, днем – от +21 до +26 °C.

В воскресенье, 10 августа, Татарстан снова окажется в зоне пониженного атмосферного давления. Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, а днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 °C, днем – не выше +25 °C.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели сохранится умеренно теплая погода с дневными температурами от +20 до +25 °C и периодическими дождями.