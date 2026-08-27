В Татарстане в выходные ожидается заметное похолодание

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Температура воздуха в Татарстане в выходные дни и в начале следующей недели будет на 4-6 градусов ниже климатической нормы, сообщает Гидрометцентр республики.

В настоящее время погода в регионе формируется под влиянием тыловой части северного циклона. В республику поступают холодные воздушные массы с высоких широт. Днем 27 августа воздух прогрелся до 15-19 градусов, местами прошли небольшие кратковременные дожди.

В ближайшие сутки циклон сместится дальше на восток, а на Татарстан распространится влияние гребня скандинавского антициклона. Ожидается холодная и сухая погода. Северо-западные воздушные потоки продолжат приносить в регион арктический воздух.

В выходные и в начале следующей недели при малооблачной погоде температура ночью составит 1-7 градусов, днем – 12-18 градусов.

По предварительному прогнозу, во вторник, 1 сентября, из-за близости атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь. Днем температура повысится до 16-21 градуса.