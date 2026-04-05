В Татарстане в воскресенье ожидаются туман, дождь и порывистый ветер

В воскресенье, 5 апреля, в Татарстане ночью и утром прогнозируется туман. Днем пройдет небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах возможна гроза, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 6-11 м/с. Днем местами порывы могут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха в ночь на воскресенье по республике составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем воздух прогреется до 9–14 градусов тепла, местами – до плюс 17.