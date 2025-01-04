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В Татарстане в воскресенье ожидается метель и сильный ветер
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
В Татарстане ночью и днем 5 января может ухудшиться погода.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике ожидается метель с мокрым снегом, а также сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.
Из-за таких погодных условий на дорогах также могут возникать снежные заносы и образовываться снежная каша. Еще возможен гололед.
Как отмечают синоптики, непогода затронет и Казань.
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