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Общество 4 января 2025 13:17

В Татарстане в воскресенье ожидается метель и сильный ветер

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В Татарстане в воскресенье ожидается метель и сильный ветер
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане ночью и днем 5 января может ухудшиться погода.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике ожидается метель с мокрым снегом, а также сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

Из-за таких погодных условий на дорогах также могут возникать снежные заносы и образовываться снежная каша. Еще возможен гололед.

Как отмечают синоптики, непогода затронет и Казань.

#погода #предупреждение #Татарстан
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