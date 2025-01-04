В Татарстане в воскресенье ожидается метель и сильный ветер

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В Татарстане ночью и днем 5 января может ухудшиться погода.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике ожидается метель с мокрым снегом, а также сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

Из-за таких погодных условий на дорогах также могут возникать снежные заносы и образовываться снежная каша. Еще возможен гололед.

Как отмечают синоптики, непогода затронет и Казань.