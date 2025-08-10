news_header_top
Общество 10 августа 2025 06:00

В Татарстане в воскресенье местами пройдет сильный дождь


Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В воскресенье, 10 августа, в Татарстане местами ожидается кратковременный дождь, днем локально сильный. Также днем в некоторых «уголках» РТ прогнозируются гроза и град. Утром в отдельных районах республики возможен туман.

Согласно сообщению Гидрометцентра РТ, ветер в воскресенье ожидается северо-западный с переходом на северо-восточный. Его скорость составит 5-10 м/с, но днем местами он усилится до 14 м/с, а при грозе – до 15-20 м/с.

Температура днем в Татарстане будет колебаться от +20 до +25 градусов.

#прогноз #погода #Татарстан
