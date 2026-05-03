В Татарстане в воскресенье будет облачно, осадков не ожидается, а температура поднимется до +17 градусов

В воскресенье, 3 мая, в Татарстане прогнозируется облачная погода, существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре РТ. Ветер западный и юго-западный, его скорость составит 6-11 м/с.

Ночью температура воздуха в республике могла понижаться до -3…+2 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.

В Казани ночью ожидалось 0…+2 градуса. Днем в столице республики потеплеет до +14…+16 градусов.