В Татарстане в Волгу выпущено 6 тыс. мальков стерляди

Более 5,8 тыс. мальков стерляди выпустили в Куйбышевское водохранилище участники экологической акции сегодня в районе деревни Старая Пристань Лаишевского района Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Выпуск рыбы был произведен для компенсации причиненного ущерба водным биологическим ресурсам. Мероприятие организовано отделом госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ Средневолжского территориального управления Росрыболовства с участием Госкомитета РТ по биоресурсам и Министерства экологии и природных ресурсов РТ», — отметили в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более 3 тыс. мальков стерляди выпустили в Нижнекамское водохранилище участники природоохранной акции. Зарыбление прошло в селе Бетьки Тукаевского района. Выпуск рыбы был произведен для компенсации причиненного ущерба водным биологическим ресурсам.