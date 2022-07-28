В Татарстане в три раза увеличилась заболеваемость энтеровирусной инфекцией

В Татарстане за первые шесть месяцев заболеваемость энтеровирусной инфекцией увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего болеют дети в возрасте от трех до шести лет, которые посещают детсады, в то время как годом ранее заболевание чаще фиксировали у малышей в возрасте от года до двух лет.

Случаи инфекции зарегистрированы в Казани, Набережных Челнах, а также в Азнакаевском, Арском, Зеленодольском и Пестречинском районах, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) – это повсеместно распространенное инфекционное заболевание, вызываемое вирусами рода Enterovirus. Протекать заболевание может в различных формах – в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения. Все это может сопровождаться лихорадкой, слабостью, головными и мышечными болями. Наиболее опасен серозный вирусный менингит.

Источником инфекции является только человек – больной или носитель возбудителя. Чаще заражаются маленькие дети при попадании небольшой дозы возбудителя с водой или с пищей. Факторами передачи инфекции могут быть сырая вода и приготовленный из нее лед, недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, загрязненные энтеровирусами.

Эксперты советуют в качестве профилактики чаще мыть руки с мылом, тщательно обрабатывать овощи, фрукты, пить только бутилированную или кипяченую воду, купаться только на специально оборудованных пляжах и защищать воду и пищу от насекомых.