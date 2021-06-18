В Татарстане в тестовом режиме заработали камеры, фиксирующие непристегнутых водителей

По всей республике начали работать в тестовом режиме камеры, которые фиксируют непристегнутых водителей в машине. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Республиканской Госавтоинспекции.

В прошлом году в Татарстане произошло 126 ДТП, в которых хотя бы один из участников был не пристегнут ремнем безопасности. В результате 62 человека погибли и еще 100 получили различные травмы.

За пять месяцев этого года произошло 24 подобных аварии, в которых погибли 11 человек, пострадали – 21.

Например, в апреле в Кайбицком районе легковушка влетела в металлическое ограждение, в результате чего непристегнутый водитель скончался на месте. Аналогичный случай произошел в мае в Аксубаевском районе, когда водитель «Лады» 15-й модели вылетел на авто в кювет. В ДТП погиб пассажир, водитель получил различные травмы.

В соответствии с ПДД во время движения все, кто находится в салоне авто, должны быть пристегнуты. За нарушение этого правила предусмотрен штраф для водителя 1000 рублей, а для пассажиров – 500 рублей.

В этом году автоинспекторы выписали более 71 тысячи штрафов за езду без ремня безопасности.

Кроме того, по всему Татарстану заработали в тестовом режиме камеры, которые фиксируют непристегнутых водителей и пассажиров. За один день было зафиксировано более 1200 таких нарушений.

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать ПДД и быть крайне внимательными на дороге.