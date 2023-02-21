В Татарстане в текущем году планируют создать единый портал «Культура РТ»

По итогам народного голосования на сайте госуслуг РТ в нынешнем году перед Министерством культуры Татарстана обществом поставлена задача создать единый интернет-портал «Культура РТ». Об этом на собрании участников общественного обсуждения фактической реализации публично обозначенных задач ведомства на 2022 год рассказал заместитель министра РТ Дамир Натфуллин.

«Министерство ставит задачу обеспечить максимальную прозрачность и достоверность сведений о работе учреждений культуры. Предполагается, что интернет-ресурс будет содержать информацию о деятелях культуры и искусства», - — сказал чиновник.

Идея создания единого сайта стала своего рода следствием одной из семи публичных целей и задач, определенных общественным голосованием еще на 2022 год. Тогда предполагалось создать единую электронную базу данных писателей региона с публикацией списка их произведений. За первый год туда предполагалось внести сведения не менее чем о сотне писателей.

Создание базы данных «Әдәби Татарстан» («Литературный Татарстан») было начато на сайте Союза писателей РТ. Ее основой стал библиографический сборник 2009 года, выпущенный Татарским книжным издательством.

«Предполагалось наполнение ранее созданных электронных справочников. Я сам был координатором этой работы в министерстве, могу сказать, что да — мы взялись за эту работу, создали рабочую группу с участием представителей Союза писателей РТ, Национального музея, выяснили очень много интересного и нового. Оказывается, эта работа хоть и не новая, но она в данный момент практически недоступна людям, нашему обществу. Но в то же время мы нашли несколько источников, где эта информация есть, и все-таки наша цель — аккумулировать эту информацию в едином пространстве, чтобы она была доступна желающим и, самое главное, чтобы каждый человек мог об этом узнать», — подчеркнул Натфуллин.

Участники общественного обсуждения публичного обозначенных Минкульту РТ целей и задач на 2022 год проголосовали за то, что задача создания базы данных татарских писателей выполнена частично и будет дорабатываться с устранением выявленных недоработок.