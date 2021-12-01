В Татарстане в течение двух последних лет ВИЧ не передавался от матери к новорожденному

В Татарстане за 2020 и 2021 год не было передачи вируса иммунодефицита человека от матери к новорожденному ребенку. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный врач Центра СПИД Татарстана Нияз Галиуллин.

«Особое внимание мы уделяем женщинам фертильного, детородного возраста, чтобы они как можно раньше начинали АРВТ-терапию, благодаря этому у нас не было передачи инфекции от матери – ребенку и в этом году пока мы такую ситуацию не фиксируем», – отметил спикер.

За прошлый год на АРВТ-терапию взяли 2,6 тыс. жителей, главный врач заметил, что для пандемийного года это было очень большое число.

Всего в Татарстане стоят на учете 15 234 человека с ВИЧ.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.