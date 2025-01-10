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В Татарстане в течение двух лет не было случаев бешенства диких животных
Татарстан на протяжении 2023 и 2024 годов благополучен по бешенству диких животных. Очагов этой инфекции не выявлялось. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании коллегии ведомства.
«Начиная с 2016 года в республике проводится ежегодная оральная вакцинация диких плотоядных животных. Это позволяет снизить циркуляцию вируса в дикой фауне. В течение прошлого года было разложено 527 тыс. доз приманок с вакциной», — рассказал он.
Хисамутдинов добавил, что значительный эффект в профилактике бешенства получен от снижения численности лисиц. Ежегодно государственными ветеринарными объединениями заключаются договоры с охотниками на отстрел лис. Финансирование этих мероприятий составляет 5 млн рублей.
«В 2024 году было проведено регулирование численности лис в количестве более 6,3 тыс. голов», — подчеркнул начальник управления.
Кроме того, эпизоотическая ситуация по бешенству животных за 2016–2024 годы улучшилась благодаря вакцинации домашних и сельскохозяйственных животных.
«Для удержания благополучия по бешенству в предстоящем периоде все эти мероприятия будут продолжены», — заключил Хисамутдинов.
Последний раз бешенство животных в Татарстане было выявлено в 2022 году. Тогда было зафиксировано семь случаев. А в 2021 году — 23 случая.
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