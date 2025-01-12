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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане может образоваться сильная гололедица на дорогах из-за погоды
В воскресенье, 12 января, в Татарстане днем не прогнозируют существенных осадков.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в этот выходной день ожидается южный, юго-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Однако местами возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.
Утром температура в республике опустится до -2... -7 градусов, но днем столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов.
Также синоптики предупреждают водителей и пешеходов о сильной гололедице на дорогах.
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