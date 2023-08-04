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В Татарстане в свой 14-й день рождения мальчик попал в больницу, вылетев с питбайка
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Вчера, 3 августа, в Актанышском районе произошло ДТП с участием 14-летнего подростка, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
В свой день рождения мальчик, по предварительным данным, набрал слишком высокую скорость, не справился с управлением и вылетел с питбайка.
В результате аварии подростка госпитализировали с травмами. На момент ДТП у водителя не было шлема.
Госавтоинспекция призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей.
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