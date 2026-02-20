news_header_top
Происшествия 20 февраля 2026 09:57

В Татарстане в суд ушло дело двух организаторов экстремистской организации

В Татарстане завершили расследование дела двух жителей Челнов, которых обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. Материалы направлены в суд, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2023-2024 годы они привлекали новых участников, пропагандировали идеи экстремистской организации и проводили собрания.

Во время расследования экспертиза выявила у одной из участниц признаки психического заболевания. Следствие попросило суд назначить ей меры медицинского характера.

#экстремизм и терроризм #Уголовное дело
