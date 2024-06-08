news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 8 июня 2024 07:30

В Татарстане в субботу прогнозируют до +26 градусов

Скопировать ссылку
В Татарстане в субботу прогнозируют до +26 градусов
фото: "Татар-Информ"

В субботу, 8 июня, в Татарстане прогнозируется облачность с прояснениями. Однако местами может пройти кратковременный дождь.

Минимальная температура воздуха ночью составит +13..+18˚, но днем она повысится до +21..+26 градусов, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Ветер в эту субботу будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Днем местами он может усилиться до 14 м/с, а при грозе - до 15-18 м/с.

#погода #прогноз #Татарстан
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2