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В Татарстане в субботу прогнозируют до +26 градусов
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фото: "Татар-Информ"
В субботу, 8 июня, в Татарстане прогнозируется облачность с прояснениями. Однако местами может пройти кратковременный дождь.
Минимальная температура воздуха ночью составит +13..+18˚, но днем она повысится до +21..+26 градусов, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Ветер в эту субботу будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Днем местами он может усилиться до 14 м/с, а при грозе - до 15-18 м/с.
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