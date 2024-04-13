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Общество 13 апреля 2024 07:30

В Татарстане в субботу потеплеет до 13 градусов и временами пройдет дождь

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В Татарстане в субботу потеплеет до 13 градусов и временами пройдет дождь
Фото:&nbsp;© «Татар-информ»

В субботу, 13 апреля, воздух в Татарстане прогреется до +8..+13 градусов. Однако метеорологи предупреждают, что днем в республике временами пройдет дождь.

Как уточнили в Гидрометцентре РТ, ветер в этот день ожидается юго-западный с переходом на северо-западный. Его скорость составит 6-11 м/с утром и местами до 15-17 м/с днем.

Уточняется, что период действия прогноза погоды — до 18 часов 13 апреля.

#погода #Татарстан
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