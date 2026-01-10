news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 января 2026 06:00

В Татарстане в субботу ожидается до -10 градусов и небольшой снег

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане в субботу ожидается до -10 градусов и небольшой снег
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане 10 января ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. По данным Гидрометцентра РТ, в ночные часы местами пройдет небольшой снег, днем осадки возможны локально по республике.

Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от −7 до −12°, на востоке региона при прояснениях может опуститься до −16°. Днем столбики термометров покажут от −5 до −10°.

На дорогах республики сохранится гололедица.

#прогноз погоды на выходные #татарстан погода #гидрометцентр рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

9 января 2026
Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

9 января 2026