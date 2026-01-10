В Татарстане в субботу ожидается до -10 градусов и небольшой снег

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане 10 января ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. По данным Гидрометцентра РТ, в ночные часы местами пройдет небольшой снег, днем осадки возможны локально по республике.

Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от −7 до −12°, на востоке региона при прояснениях может опуститься до −16°. Днем столбики термометров покажут от −5 до −10°.

На дорогах республики сохранится гололедица.