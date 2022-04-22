В Татарстане в субботу открывается сезон охоты на боровую дичь

Сезон охоты на боровую дичь открывается 23 апреля в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Весенняя охота разрешается исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью менее пяти миллиметров. Применения подружейных собак в данный период возможно только для отыскивания раненой пернатой дичи», – сказано в сообщении.

Сезон охоты на боровую дичь продлится на территории республики до 2 мая.