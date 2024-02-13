В Татарстане в столкновении двух легковушек погибла пожилая женщина

Смертельная авария произошла сегодня на 7-м км автодороги Русский Акташ – Кузайкино.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 57-летний водитель «Лады» 4-й модели не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan.

Фото: © ГИБДД Татарстана

В результате 83-летняя пассажирка отечественной легковушки скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.