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В Татарстане в сравнении с прошлым годом уменьшилось количество трагедий на воде
С начала года в Татарстане количество несчастных случаев на воде уменьшилось на 19,1% относительно прошлого года. Так, если в 2023 году произошло 89 происшествий, в которых погибло 66 человек, то в нынешнем году их было всего 72, а погибли 59 человек. Об этом на пресс конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.
«За купальный сезон были спасены 12 человек, включая троих детей. Погибло 43 человека, причем из 43 случаев гибели на воде, 28 произошли из-за купания в необорудованном месте», – сообщила Регина Гаязова.
Основной причиной гибели на воде в этом году стало купание в необорудованном месте. Это привело к гибели 28 человек, включая двоих детей. Еще один человек умер, когда купался на пляже. 27 человек погибли в результате падения в воду из-за проблем со здоровьем или алкогольного опьянения. Двое других погибли после падения с лодки, а один татарстанец утонул, пытаясь вернуть отвязанную лодку. Трое человек были спасены после провала под лед, и пятеро, включая трех детей, были спасены со льда после того, как не смогли выбраться самостоятельно.
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