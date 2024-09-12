В Татарстане в сравнении с прошлым годом уменьшилось количество трагедий на воде

С начала года в Татарстане количество несчастных случаев на воде уменьшилось на 19,1% относительно прошлого года. Так, если в 2023 году произошло 89 происшествий, в которых погибло 66 человек, то в нынешнем году их было всего 72, а погибли 59 человек. Об этом на пресс конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

«За купальный сезон были спасены 12 человек, включая троих детей. Погибло 43 человека, причем из 43 случаев гибели на воде, 28 произошли из-за купания в необорудованном месте», – сообщила Регина Гаязова.

Основной причиной гибели на воде в этом году стало купание в необорудованном месте. Это привело к гибели 28 человек, включая двоих детей. Еще один человек умер, когда купался на пляже. 27 человек погибли в результате падения в воду из-за проблем со здоровьем или алкогольного опьянения. Двое других погибли после падения с лодки, а один татарстанец утонул, пытаясь вернуть отвязанную лодку. Трое человек были спасены после провала под лед, и пятеро, включая трех детей, были спасены со льда после того, как не смогли выбраться самостоятельно.