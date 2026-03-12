news_header_top
Происшествия 12 марта 2026 12:47

В Татарстане в сфере оборонно-промышленного комплекса выявлено 24 преступления

В прошлом году в Татарстане полицейские выявили 24 преступления в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Рафаэль Усманов.

«Работа по защите государственного оборонного заказа, а также защита интересов участников СВО и их семей находятся на особом контроле. В сфере работы ОПК выявлено 24 преступления. Они были совершены на шести предприятиях: в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Елабуге и Зеленодольске», – рассказал он.

Рафаэль Усманов упомянул уголовное дело о хищении 65 млн рублей, выделенных в рамках гособоронзаказа, в частности, для поставки различного оборудования и изделий.

#СВО #опк #уэбипк мвд по рт #антикоррупция
