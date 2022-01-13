В Татарстане в середине января стартует зимняя лесная перепись

С 15 января в Татарстане стартует зимний учет животных. Это ежегодное мероприятие по мониторингу 17 видов животных и среды их обитания. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В этом году мероприятие проходит по четырем новым методикам — зимний маршрутный учет, авиаучет, шумовой прогон и учет в местах искусственных концентраций. Все они позволят получить максимально достоверную информацию о численности животных на территории отдельных охотничьих угодий», — отметили в ведомстве.

В учете животных на территории республики принимают участие специалисты охотничьих хозяйств, егеря, специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам, общественные инспекторы и неравнодушные охотники. Завершатся учетные работы 10 марта. Полученные данные позволят оценить состояние охотничьих ресурсов и в случае необходимости принять меры по сохранению и восстановлению фауны республики.