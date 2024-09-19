В Татарстане в рамках нацпроекта запущен пилотный механизм финансовой поддержки

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Республике Татарстан запущен механизм кредитования под залог интеллектуальной собственности для бизнеса.

Финансовый и гарантийный продукты «Полезная модель» и «Интеллектуальный актив», соответственно, разработаны и реализуются по инициативе Минэкономики РТ и институтов поддержки предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба министерства, механизм повысит доступность финансовой поддержки для компаний, которые не могут предоставить традиционные виды залога и призван стимулировать развитие инноваций и инвестиции в создание нематериальных активов.

«Введение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной собственности – это ключ к развитию инновационной экономики. Мы создаем условия, при которых изобретения, технологии и творческие решения не будут лежать "на полке", а будут приносить реальную пользу как для их создателей, так и для предприятий реального сектора экономики», – сказал зампремьер-министра РТ - министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

В Татарстане поддержкой под залог интеллектуальной собственности воспользовался производитель анатомических, ортопедических и инновационных подушек.

Максимальный размер финансирования по продукту Фонда поддержки предпринимательства «Полезная модель» составляет 15 млн рублей и выдается на срок до 4 лет под 7% годовых под поручительство Гарантийного фонда РТ в размере 95% от суммы займа по продукту «Интеллектуальный актив».

Центр научно – технической информации Республики Татарстан окажет содействие в поиске оценщика интеллектуальной собственности и сопроводит сделку в процессе наложения обременения на залог в Роспатенте.

Пилотный проект в Татарстане является важным шагом в развитии финансовых инструментов, стимулирующих инновационную деятельность и позволяющих компаниям, владеющим ценной интеллектуальной собственностью, получить доступ к финансированию для развития своих бизнесов. Реализация данного проекта может стать примером для других регионов России, способствуя укреплению инновационного потенциала страны.

Поддержка предпринимателей в республике реализуется Минэкономики Татарстана и подведомственными институтами развития бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициирован Президентом России.

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