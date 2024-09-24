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Экономика 24 сентября 2024 14:20

В Татарстане в рамках нацпроекта продолжается форум-марафон по онлайн-торговле

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Обучающий форум-марафон по онлайн-торговле на маркетплейсе WB, организованный в Татарстане в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Центром «Мой бизнес» при поддержке Минэкономики РТ, продлится до 28 сентября.

По словам первого замглавы Минэкономики РТ Натальи Кондратовой, обучающая программа призвана помочь предпринимателям, желающим начать зарабатывать на онлайн-торговле, овладеть всеми аспектами электронных продаж.

«Зачастую, начинающим онлайн-продавцам не хватает знаний и экспертной информации для эффективного освоения электронных каналов продаж. Из-за чего пользователи принимают решение о прекращении активной деятельности на маркетплейсах. Обучающая программа рассчитана на снятие таких барьеров, быстрый и успешный старт и дальнейшее продвижение товаров», - отметила Кондратова.

Спикеры форума-марафона – специалисты маркетплейса и приглашенные профильные эксперты. Они рассказывают торговле на площадке и выборе оптимального для онлайн-торговли варианта налогообложения. Кроме того, они помогают открыть собственный пункт выдачи заказов (ПВЗ).

Особым треком обучения являются программы государственной поддержки селлеров, которые предлагает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Они включают в себя целый комплекс услуг - от обучения до рекламного продвижения и финансирования.

#Татарстан #национальные проекты
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