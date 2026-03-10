В Татарстане в рамках акции «Культура по МАХимуму» цифровым ID воспользовались 6 тыс. раз

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане подвели итоги акции «Культура по МАХимуму», в рамках которой льготные категории граждан посещали учреждения культуры с использованием цифрового ID в мессенджере MAX бесплатно или со скидкой. Об этом сообщила первый замминистра культуры республики Юлия Адгамова.

Так, с 22 февраля по 1 марта в учреждениях культуры Татарстана зафиксировано 5 984 сканирования цифровых ID. По этому показателю республика заняла четвертое место в России.

Наибольшей популярностью пользовались дома культуры и клубы – 45% посещений. На театры пришлось 25%, на библиотеки – 15%, на цирки и музеи – 8 и 7% соответственно.

Цифровой ID в мессенджере MAX – это QR-код, обновляющийся каждые четыре минуты, что исключает мошенничество. Предъявив электронное удостоверение, граждане льготных категорий получают преференции. Размер скидок варьируется в зависимости от учреждения – от 25 до 100%.