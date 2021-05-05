В Татарстане в пункте приема металлолома рванул газовый баллон, погиб рабочий

В двенадцать часов дня на номер вызова пожарной охраны поступило сообщение о том, что рванул газовый баллон в селе Черемшан Черемшанского района, в частном пункте приема металлолома на улице Титова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место пожарные установили, что баллон рванул во время резки металлической емкости газовым резаком. Возгорания или каких-либо разрушений в здании нет.

В результате происшествия погиб 45-летний рабочий, его личность в данный момент устанавливается. Причина случившегося выясняется.