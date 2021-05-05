news_header_top_970_100
В честь погибших на войне уроженцев Татарстана пройдет акция «Сад памяти»
В честь погибших на войне уроженцев Татарстана пройдет акция «Сад памяти»
Минкульт РТ планирует в этом году провести более 300 мероприятий, посвященных Дню Победы
Минкульт РТ планирует в этом году провести более 300 мероприятий, посвященных Дню Победы
Дорожники в Татарстане по нацпроекту начали ремонт автодороги Столбище — Атабаево
Дорожники в Татарстане по нацпроекту начали ремонт автодороги Столбище — Атабаево
Ру Тат
news_header_bot_970_100
5 мая 2021  13:11
Павел Климчак

В Татарстане в пункте приема металлолома рванул газовый баллон, погиб рабочий

news_top_970_100

В двенадцать часов дня на номер вызова пожарной охраны поступило сообщение о том, что рванул газовый баллон в селе Черемшан Черемшанского района, в частном пункте приема металлолома на улице Титова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место пожарные установили, что баллон рванул во время резки металлической емкости газовым резаком. Возгорания или каких-либо разрушений в здании нет.

В результате происшествия погиб 45-летний рабочий, его личность в данный момент устанавливается. Причина случившегося выясняется.

погиб рабочий газовый баллон
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное