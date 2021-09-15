В Татарстане в прямом эфире разыграют 36 iPhone и выступят Салават и Лэйна

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Жители республики могут присоединиться к масштабному республиканскому челленджу «Мой Татарстан», который состоится в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Главным его бонусом станет розыгрыш 36 iPhone 12-й линейки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили организаторы проекта.

«Челлендж состоится в рамках проекта „Народный Татарстан“. Для того чтобы побороться за приз, нужно просто сфотографироваться на своем избирательном участке и выложить фото или селфи в свои социальные сети „ВКонтакте“ или Instagram с хэштегом #МойТатарстан. Есть два условия, которые необходимо соблюсти: профиль в социальной сети должен быть обязательно открыт, участнику на момент розыгрыша должно быть 18 лет», — рассказали организаторы.

Розыгрыш телефонов будет проходить каждый час с 08.00 до 20.00 в прямом эфире сообщества проекта «Народный Татарстан» во «ВКонтакте».

19 сентября, помимо розыгрыша, в прямом эфире также пройдет насыщенная развлекательная программа и концерт, на котором выступят звезды татарской эстрады. Откроет концертную программу Салават Фатхетдинов. Затем к нему присоединятся другие артисты — исполнительница хита «Малай на белом барсе» Лэйна, Рафис Калимуллин, Венера Ганиева и Ильнар Миранов. Также выступят артисты лейбла Yummy Music — Ильгиз Шайхразиев и Кирилл.

«Кроме того, 19 сентября в прямом эфире сообщества „Народный Татарстан“ во „ВКонтакте“ будет проходить развлекательная программа, которая включит и детский блок, и финал шоу „Татарстан наследие“, и спецвыпуск „Җырлыйк әле, матурым!“. Также ведущий ежечасно будет разыгрывать призы», — отметил источник.

В случае выигрыша призы можно будет забрать в штабе Казани, если победитель не сможет приехать в столицу Татарстана, то подарок ему доставят на указанный адрес.

Челлендж проводится не впервые и уже нашел отклик у татарстанцев. В прошлом году 11, 12 и 13 сентября также были разыграны 36 iPhone, только 11-й линейки.