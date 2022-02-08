В Татарстане в прошлом году выросло количество пожаров и погибших в них

В 2021 году в пожарах Татарстана погибли 166 человек, годом ранее число жертв было на 10 меньше. Также выросло общее количество пожаров: если в 2020 году было зарегистрировано 5807 возгораний, то в прошлом году их было уже 5963. Об этом на заседании коллегии прокуратуры РТ сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

По его словам, ослабление противодействию пожарам отмечается в Лаишевском, Мамадышском, Черемашанском районах, в Набережных Челнах, Альметьевске, Лениногорске и Бугульме.

«Главные проблемы связаны с формальным проведением техобслуживания газового оборудования и дымоходов, недостаточной профилактической работой с населением. Необходимо максимально усилить надзор за деятельностью уполномоченных органов», – заявил Нафиков.