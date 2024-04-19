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В Татарстане в программу модернизации коммунальной инфраструктуры вошло 67 объектов
В Татарстане в программу по модернизации коммунальной инфраструктуры включено 67 объектов на сумму 4,7 млрд рублей. Но ожидается существенное расширение программы. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин на 53-м заседании Госсовета РТ.
«Для кардинального улучшения инженерной инфраструктуры требуются значительные средства. Высокий износ инженерных сетей является проблемой всех субъектов. В связи с этим Президентом РФ Владимиром Путиным принято решение о запуске федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. В республике программа рассчитана на два года», – сказал спикер.
Песошин уточнил, что половина модернизируемых сетей приходится на сети теплоснабжения. Всего планируется построить или реконструировать инженерных сетей общей протяженностью 124,7 км. Это 44 объекта теплоснабжения, 23 объекта водоснабжения и водоотведения.
В прошлом году работы начаты на 26 объектах, на 19 из них они завершены. На сегодня построили и реконструировали более 37 км инженерных коммуникаций. В этом году планируется выполнить еще 41 мероприятие.
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