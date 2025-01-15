В Татарстане в пробах почвы обнаружили золотистую картофельную нематоду

В Татарстане в период с 16 по 19 декабря прошлого года выявлено 119 случаев наличия цист золотистой картофельной нематоды в образцах почвы, отобранных в Елабужском районе. Об этом сообщает пресс-служба филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ.

«Выявленные гельминты относятся к золотистым картофельным нематодам, которые являются карантинным объектом для России», – уточнила главный специалист испытательной лаборатории филиала ЦОК АПК в РТ Адель Габдулхакова.

Отбор проб для исследований проводился на земельном участке площадью 1276 га. Ранее здесь была установлена карантинная фитосанитарная зона по этому вредному организму. Владелец получил разработанный план мероприятий по борьбе, локализации и ликвидации очага золотистой картофельной нематоды.

Золотистая картофельная нематода может переноситься с зараженной почвой транспортом, сельскохозяйственным оборудованием, дождевыми водами и ветром. Кроме того, распространение происходит с клубнями картофеля, частицами почвы, приставшими к корнеплодам, луковицам, посадочному материалу, растениям, таре, сельхозинвентарю и так далее.

Нематоды — это микроскопические черви, паразитирующие на растении и приводящие к его гибели. Золотистая картофельная нематода обитает на корнях томатов, баклажанов, физалиса, перца и картофеля, вызывая карантинное заболевание – глободерез.