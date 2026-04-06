Общество 6 апреля 2026 06:00

В Татарстане в понедельник ожидаются дожди, мокрый снег и порывистый ветер

В Татарстане в понедельник ожидаются дожди, мокрый снег и порывистый ветер
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

В понедельник, 6 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие и умеренные дожди, в западных районах возможен дождь с мокрым снегом, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы могут достигнуть 15-18 м/с. В отдельных районах республики не исключена гроза.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов. Днем – от +5 до +10 градусов. На востоке республики воздух прогреется до +13 градусов.

В Казани также ожидается дождливая погода. Ночью температура опустится до +2...+4 градусов, днем поднимется до +7...+9 градусов.

Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

Умер глава НПО машиностроения Александр Леонов – создатель ракет «Циркон»

