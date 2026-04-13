В Татарстане в понедельник ожидаются дожди и до +17 градусов тепла

В понедельник, 13 апреля, в Татарстане прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром возможна гроза, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью до 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы могут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха в ночь на понедельник по республике составит от +1 до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +6...+11 градусов, на востоке местами – до +17 градусов.

В Казани максимальная температура воздуха днем в городе составит +7...+9 градусов.