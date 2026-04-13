Общество 13 апреля 2026 06:00

В Татарстане в понедельник ожидаются дожди и до +17 градусов тепла

Фото: © «Татар-информ» ​

В понедельник, 13 апреля, в Татарстане прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром возможна гроза, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью до 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы могут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха в ночь на понедельник по республике составит от +1 до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +6...+11 градусов, на востоке местами – до +17 градусов.

В Казани максимальная температура воздуха днем в городе составит +7...+9 градусов.

В топе
Христово Воскресение в Казани: «Пасха – это о том, что Господь ждет всех нас у себя дома»

Христово Воскресение в Казани: «Пасха – это о том, что Господь ждет всех нас у себя дома»

12 апреля 2026
Росгвардия обеспечила безопасность на Пасху в Татарстане

Росгвардия обеспечила безопасность на Пасху в Татарстане

12 апреля 2026
