В Татарстане в первом полугодии более чем вдвое увеличена выдача автокредитов

За первое полугодие 2023 года ВТБ в Татарстане предоставил жителям республики более 2,7 тысячи кредитов на покупку машин на сумму почти 3,3 млрд рублей. Это более чем в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. В целом по России за шесть месяцев банк оформил 53,8 тысячи автокредитов на сумму более 66 млрд рублей, в 2,5 раза «обогнав» результат первого полугодия 2022 года и на 42% — 2021 года.

В июне результаты продаж автокредитов банка в республике превзошли аналогичный месяц 2022 года также более чем в два раза — и по объёму выдач, и по количеству. За первый летний месяц жители Татарстана оформили в банке почти 700 автозаймов на сумму свыше 809 млн рублей.

В условиях роста стоимости новых машин продолжает расти средний размер автокредита. По итогам июня в Татарстане он составил 1 252 млн рублей, увеличившись по сравнению с показателем января на 116 тысяч.

«По итогам июня Татарстан снова в тройке регионов-лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга по объёмам продаж автокредитов. Мы фиксируем стабилизацию на рынке автокредитования и оживление потребительской активности в республике. Рост продаж в этом сегменте стимулируют реализация населением республики отложенного спроса прошлого года, поступление китайских брендов, а также расширение производства отечественного автопрома», — прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане — вице-президент банка Марьям Давлетшина.

В целом по стране клиенты в июне заключили рекордное количество сделок на приобретение автомобилей — более 14 тысяч на сумму около 17,5 млрд рублей. Это на 20% превышает результат мая. Регионами-лидерами по объему выданных банком средств в июне стали Москва и область (более 3,9 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (около 1,5 млрд рублей), а также Республика Татарстан (более 810 млн) и Краснодарский край (свыше 750 млн).

По оценке ВТБ, за первое полугодие выдачи автокредитов в России достигли 600 млрд рублей, на 13% превысив результат половины рекордного 2021 года. Июнь также отмечен историческим показателем: на покупку транспортных средств россияне получили около 125 млрд рублей. Предыдущий пик продаж за отдельный месяц пришелся на май — порядка 118 млрд рублей.

На фоне сохраняющегося дефицита предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. В июне доля таких транспортных средств в структуре выдач ВТБ составила 75% сделок, увеличившись еще на 1 пп с мая и на 21 пп с начала года.

Средний размер одного автокредита в целом по банку в июне составил 1,24 млн рублей, увеличившись на 11 тысяч к показателю мая и примерно на 51 тысячу — января 2023 года.