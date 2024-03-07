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В Татарстане в период праздничных дней будут назначены шесть пригородных поездов
В период празднования Международного женского дня назначаются пригородные поезда, курсирующие по Татарстану. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Так, 8 марта вводится поезд Казань — Арск — Казань, 8 и 10 марта — Набережные Челны — Бугульма и Бугульма — Набережные Челны.
Кроме того, 8 марта будут назначены электрички Набережные Челны — Светлое Озеро и Светлое Озеро — Набережные Челны.
При этом несколько поездов выводятся из расписания. В частности, 8 марта не будут ходить поезда Казань — Кукмор — Казань, а 9 марта — электрички Набережные Челны — Бугульма и Бугульма — Набережные Челны.
«Остальные пригородные поезда будут курсировать по действующему графику без учета переноса выходных дней», — говорится в сообщении.
В праздничные дни также увеличена составность пригородных поездов между Казанью и Сосновкой, Ижевском, Нижним Новгородом, Ульяновском, Йошкар-Олой, между Ижевском и Нижнекамском.
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