В Татарстане в одной из деревень устранили затор на реке, которая подтапливала дома

В деревне Татарское Танаево Зеленодольского района уровень воды в реке Кубня поднялся на 5,1 метров. Из-за этого некоторые участки домов начало подтапливать, вода попадала внутрь домов, а накануне рано утром из-за большого количества льда около моста образовался затор.

Фото: администрация Зеленодольска

«Затор был ликвидирован, резкого подъема воды в период затора не наблюдалось. Сейчас река естественным путём продолжает наполняться, есть подтопления надворных построек на улицах Ленина и Вахитова», – прокомментировал ситуацию начальник управления ГО и ЧС по Зеленодольскому району Вячеслав Долганов.

Фото: администрация Зеленодольска

Как отмечают в пресс-службе администрации Зеленодольска, эта деревню почти каждый год подтапливает талыми водами. Защитить местных жителей от нашествия воды может только защитная дамба. На сегодняшний день такой проект есть, в 2022 году планируется выделить средства на него.