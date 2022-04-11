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Происшествия
11 апреля 2022  11:47
Павел Климчак

В Татарстане в одной из деревень устранили затор на реке, которая подтапливала дома

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В деревне Татарское Танаево Зеленодольского района уровень воды в реке Кубня поднялся на 5,1 метров. Из-за этого некоторые участки домов начало подтапливать, вода попадала внутрь домов, а накануне рано утром из-за большого количества льда около моста образовался затор.

 

Фото: администрация Зеленодольска

«Затор был ликвидирован, резкого подъема воды в период затора не наблюдалось. Сейчас река естественным путём продолжает наполняться, есть подтопления надворных построек на улицах Ленина и Вахитова», – прокомментировал ситуацию начальник управления ГО и ЧС по Зеленодольскому району Вячеслав Долганов.

 

Фото: администрация Зеленодольска

Как отмечают в пресс-службе администрации Зеленодольска, эта деревню почти каждый год подтапливает талыми водами. Защитить местных жителей от нашествия воды может только защитная дамба. На сегодняшний день такой проект есть, в 2022 году планируется выделить средства на него.

 

#подтопления
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