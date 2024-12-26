В Татарстане в ноябре 2024-го выдали кредитов на 24 млрд рублей

В Татарстане в ноябре этого года выдали 87,81 тыс. кредитов во всех сегментах на 24,09 млрд рублей. По данному показателю республика заняла 5 место среди всех регионов России, пишет ТАСС.

Первое место в данном топе по объемам кредитования в ноябре заняла Москва (236,24 тыс. кредитов на 76,37 млрд рублей) второе - Московская область (188,6 тыс. кредитов на 52,96 млрд рублей). На третье место попал Санкт-Петербург (117,13 тыс. кредитов на 35,62 млрд рублей), а на четвертом - Краснодарский край (134,99 тыс. кредитов на 29,44 млрд рублей).

Причем Татарстан занял пятое место среди российских регионов и по объему выданных кредитов за 11 месяцев 2024-го. В республике с начала года выдали 1,63 млн займов на 490,83 млрд рублей.

Топ-5 по данному показателю не изменился: первое место - Москва (4,15 млн кредитов на 1,71 трлн рублей), на втором месте - Московская область (3,52 млн кредитов на 1,17 трлн рублей). «Тройку» лидеров замкнул Санкт-Петербург (2,12 млн кредитов на 762,86 млрд рублей), а на четвертое место попал Краснодарский край (2,43 млн кредитов на 619,2 млрд рублей).

В целом же по России граждане за ноябрь 3,34 млн кредитов на 731,49 млрд рублей. Это самый низкий показатель за последние два года.