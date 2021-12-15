В Татарстане в Новый год вдвое вырастут штрафы за запуск салютов в неположенных местах

В новогодние праздники в Татарстане штрафы за запуск салютов в неположенных местах вырастут вдвое. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Он напомнил, что с 20 декабря по 9 января 2022 года на территории республики будет действовать особый противопожарный режим.

«В этот период сотрудники МЧС, Росгвардии и полицейские будут проводить рейды. Тех, кто попадется на запуске салютов в неположенном месте, будут штрафовать. Для справки, в прошлом году за данное нарушение штрафы получили 201 человек», – отметил Трущин.

За запуск фейерверков в неположенном месте жителей республики будут штрафовать на сумму до четырех тысяч рублей, должностных лиц – на сумму до 30 тысяч. Юридическим лицам может грозить штраф до 400 тысяч рублей.