В Татарстане в наступившем году капитально отремонтируют 36 школ и 9 детсадов

В наступившем году Минстрой РТ планирует реализовать шесть программ по строительству и ремонту 650 соцобъектов на общую сумму 3 млрд рублей. Самый большой объем работ предстоит по линии Минобрнауки – планируется провести работы по четырем программам на 3,9 млрд рублей, включающие в себя 201 объект, сообщил глава ведомства Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ.

Всего в этом году, по словам Айзатуллина, планируется капитально отремонтировать здания четырех общежитий, 36 школ, девяти детских садов, девяти ресурсных центров и 143 пищеблоков.

На ремонт семи молодежных центров, четырех подростковых клубов, десяти центров психолого-педагогической помощи, а также строительство и ремонт 14 лагерей направят 2 млрд 200 млн рублей. «В две программы, курируемых Министерством здравоохранения, вошли 54 объекта. Общий лимит по ним составляет 3 млрд 600 млн рублей. Будут построены 23 и отремонтированы два фельдшерско-акушерских пункта, а также в 29 стационаров подрядчики зайдут с ремонтом», – сообщил министр.

Кроме того, 115 млн рублей выделяется на ремонт 19 подведомственных Минсельхозу РТ учреждений в 17 районах и строительство десяти сельских магазинов в десяти муниципалитетах.

В две программы в сфере спорта с общим финансовым объемом 1 млрд 263 млн рублей включены 23 объекта. В этом году необходимо построить 4 крытых футбольных манежа, четыре универсальные спортивные площадки, а также отремонтировать 15 спортивных учреждений.

По линии Минкультуры отремонтировать планируется 24 объекта на 617 млн рублей. Кроме того, Минстрой РТ будет задействован в реализации шести нацпроектов и четырех госпрограмм, в рамках которых предстоит мониторинг строительства и ремонта 203 объектов.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин также обратил внимание на необходимость в установленные сроки завершить работы по оставшимся переходящим объектам, сообщает пресс-служба Президента РТ.