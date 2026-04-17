В Татарстане в марте цены увеличились на 0,79% к февралю

В Татарстане в марте 2026 года цены выросли на 0,79% по сравнению с февралем, следует из данных Национального банка по Республике Татарстан.

Годовая инфляция в регионе ускорилась до 7,08%, что выше показателей Приволжского федерального округа (6,67%) и в целом по России (5,86%).

Наибольший рост в марте пришелся на сферу услуг. Также подорожали непродовольственные товары, тогда как цены на продукты питания увеличились умеренно.

С исключением сезонного фактора рост цен в республике оказался немного выше февральского уровня. В регуляторе это связывают с переносом накопленных издержек производителей и поставщиков в конечные цены.

В продовольственном сегменте заметнее всего выросли цены на яйца на фоне сезонного спроса и увеличения издержек производителей. Также подорожали сахар и общественное питание. При этом оливковое масло продолжило дешеветь уже шестой месяц подряд.

Среди непродовольственных товаров зафиксирован рост цен на печатные издания и компьютеры. В то же время снизились цены на средства связи – смартфоны, смарт-часы и беспроводные наушники.

В сфере услуг выросли цены на зарубежный туризм и отдых на Черноморском побережье, медицинские услуги и почтовую связь. В регуляторе объясняют это ростом издержек и сезонным спросом.

В целом по России годовая инфляция в марте составила 5,86%, продолжив тенденцию постепенного замедления.