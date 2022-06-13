В Татарстане в конце недели ожидаются дожди и грозы

Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно ему, в конце недели в республики вновь ожидаются дожди и грозы.

Во вторник, 14 июня, Татарстан будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Осадки маловероятны. Температуры ночью составят 4-9 градусов выше нуля. Днем термометры покажут от +22˚С до +27˚С.

В среду, 15 июня, на западе республики возможны кратковременный дождь, гроза и сильный порывистый ветер 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит от +8˚С до +13˚С. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов жары.

В четверг, 16 июня, также возможны дожди и грозы. Ночью температуры будут колебаться от +12˚С до +17˚С, днем - от +23˚С до +28˚С.

По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу в РТ ожидаются дожди и грозы. Днем температура воздуха будет составлять от +20˚С до +25˚С.