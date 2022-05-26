В Татарстане в конце мая стартует перепись сурков

Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам c 27 мая по 27 июня проведут учет живущих в Татарстане степных сурков (Marmota bobak). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Охотоведам предстоит установить их численность по поселениям. Сначала специалисты определяют и отмечают на карте-схеме границы поселений животных, а затем учитывают взрослых животных и детенышей», — пояснили в комитете.

По результатам учета, проведенного в прошлом году, численность сурков в республике составляет 15,9 тыс. особей. По сравнению с 2020 годом их численность незначительно (на 8%) снизилась.

Сурки в основном обитают на юго-востоке Татарстана. Самые большие колонии этих грызунов встречаются в Лениногорском, Бугульминском, Бавлинском и Азнакаевском районах. Также имеются исторические колонии в Буинском районе, где образованы памятники природы регионального значения «Ново-Тинчалинская сурковая колония» и «Утинская сурковая колония».