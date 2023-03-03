В Татарстане в конце февраля стабилизировались цены на автомобильное топливо

За прошедшую неделю, с 20 по 27 февраля, в Татарстане стабилизировались цены на бензин всех марок, а также на дизельное топливо. Соответствующие данные опубликовал Татарстанстат.

Согласно статистике, бензин АИ-92 на конец февраля можно было приобрести по 45,98 рублей за литр, АИ-95 – по 49,53 рублей, АИ-98 и выше по 60,77 рублей за литр, а дизельное топливо по 54,58 рублей за литр.

Отметим, что с начала года дизельное топливо подорожало почти на 1%, а вот стоимость бензина АИ-98 и выше уже не первую неделю сохраняется на одном уровне.