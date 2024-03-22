В Татарстане в колонию отправили двоих подельников телефонных аферистов

В Казани прокуратура поддержала гособвинение по делу в отношении двоих 23-летних местных жителей. Суд признал одного из них виновным в совершении пяти эпизодов, а второго – в шести эпизодах мошенничества, сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Как установил суд, с марта по апрель 2023 года молодые люди выполняли роль курьеров по традиционной схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Так, парни похитили у 6 потерпевших денежные средства на общую сумму более 900 тыс. рублей.

Свою вину подсудимые признали полностью. Ущерб не возместили.

Суд приговорил виновного за 5 эпизодов преступлений к 4 годам лишения свободы, а виновного за 6 эпизодов преступлений к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.